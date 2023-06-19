Вашингтон, 20 июня, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден заявил, что отношения США и Китая «на правильном пути», а встреча госсекретаря Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Не просто я думаю, а вы знаете сами, что был достигнут прогресс», — сказал президент Байдена журналистам в Белом доме.

Он добавил, что Блинкен «в Пекине проделал огромную работу. Мы находимся на правильном пути».

Как сообщало ИА Регнум, визит Энтони Блинкена в Пекин не смог снять угрозу начала войны за Тайвань — дипломату не удалось добиться весомых результатов при общении с властями Китая. Об этом РИА Новости сказал бывший американский дипломат Час Фриман.

Цель поездки Блинкена была не укрепление китайско-американских отношений, а их стабилизация после того, как Вашингтон и Пекин достигли «чрезвычайно плохого уровня» взаимодействия с момента начала США экономической войны с КНР пять лет назад.