Херсон, 21 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. В Херсонской области от воды освобождены более 11,5 тыс. жилых домов и 64 социально значимых объекта, сообщили 21 июня в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

К аварийно-восстановительным работам привлечены порядка 370 единиц техники и свыше 1,6 тыс. специалистов.

В круглосуточном режиме проходит эвакуация жителей, оказывается адресная помощь, контролируется санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Силами МЧС населению Херсонской области доставлено 400 тонн питьевой воды.

Ранее ИА Регнум передавало, по состоянию на 19 июня более 3000 жителей Херсонской области прошли вакцинацию от гепатита и дизентерии. В результате подтопления нескольких населённых пунктов региона погибли около тысячи животных, тела которых утилизировали сотрудники ветеринарной службы.

Откачка воды и обеззараживание в Новой Каховке почти завершены, на следующем этапе основные усилия будут направлены на Алёшки и Голую Пристань.