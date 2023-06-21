Москва, 21 июня, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на Южнодонецком участке фронта отразили одну атаку украинских войск и пресекли ещё две попытки наступления. Также российские бойцы обнаружили и уничтожили разведывательную группу ВСУ в районе Дорожнянки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814539" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на запорожском направлении

По словам военного, на запорожском направлении российская армия отразила атаку противника в районе Левадного, уничтожены танки, БМП и живая сила.

Противник понёс потери и предпринял попытку перегруппироваться. По скоплениям техники и боевикам ВСУ было нанесено огневое поражение реактивными системами залпового огня «Град». Ещё две атаки ВСУ пресечены в районе между населёнными пунктами Новоданиловка, Роготино, добавил Чехов.

Расчётами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты пять украинских беспилотников. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия поразила две гаубицы ВСУ, сказал начальник пресс-центра.

Также Чехов рассказал об отражённой атаке ВСУ восточнее населённого пункта Новополь, противник с большими потерями в живой силе отступил.

«Огнём самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» уничтожены боевые бронированные машины и живая сила в районе Сторожевого», — сказал он.

Кроме того, экипажи тяжёлых огнеметных систем «Солнцепёк» поразили живую силу ВСУ, а армейская авиация уничтожила танк, боевые бронемашины и места скопления живой силы ВСУ в районах Новодонецкого и Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована гаубица «Мста-Б» около населённого пункта Привольное.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России сорвали наступление украинской армии на торском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ понесли значительные потери. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе села Терны.

Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала, что Вооружённые формирования Украины в ходе проводимого контрнаступления столкнулись с трудностями и яростным сопротивлением российских войск. По её мнению, было бы некорректно оценивать результативность действий военных только километрами, на которые они смогли продвинуться, либо количеством занятых населённых пунктов.