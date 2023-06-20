Киев, 21 июня, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины в ходе проводимого контрнаступления столкнулись с трудностями и яростным сопротивлением российских войск, признала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

По её словам, люди хотят, чтобы было как в кино: монтаж, а через некоторое время уже конец. При этом очевидно произошедшее, добавила Маляр.

«В жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением», — написала замминистра обороны Украины в Telegram-канале.

По мнению Маляр, было бы некорректно оценивать результативность действий военных только километрами, на которые они смогли продвинуться, либо количеством занятых населённых пунктов. Критериев оценки результатов наступления много. Где-то солдаты ВСУ ведут наступление, в это же время на других участках фронта они находятся в обороне.

Представитель украинского оборонного ведомства заверила, что самый большой удар ВСУ ещё впереди.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня в Пентагоне заявили, что изначально понимали тяжесть контрнаступления ВСУ, но Киев располагает необходимым вооружением. Гибель украинцев в ходе контрнаступления является частью конфликта. Возможные потери ВСУ принимались в расчёт, добавили в минобороны США, назвав это печальной частью войны.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ходе боевых действий украинским военным тяжело бороться с хорошо подготовленной российской обороной. Они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами, ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование, констатировал генсек альянса.