Москва, 20 июня, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о положительной динамике состояния здоровья своего бывшего партнёра по льду Романа Костомарова.

Алексей Майшев/РИА Новости Татьяна Навка

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. <…> Он сильный, и я верю в то, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь», — сказала спортсменка в интервью ТАСС, добавив, что пусть идёт всё как идёт.

Ранее ИА Регнум передавало, в январе 2023 года фигурист Роман Костомаров попал в больницу в Коммунарке. У него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. В настоящее время спортсмен находится на реабилитации и готовится к протезированию. Сейчас под Костомарова подбирают соответствующую модель.

С Костомаровым работают лучшие специалисты по реабилитации, помогающие ему восстановить подвижность конечностей, но упражнения спортсмену даются с трудом.