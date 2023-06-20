Москва, 20 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно восстанавливается. Об этом сообщило издание Sport24, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе текущего года. В результате развившегося некроза Костомарову были проведены несколько ампутаций. Сейчас спортсмен готовится к протезированию.

По информации журналистов, фигурист находится на реабилитации, в данный момент ему подгоняют протезы.

«На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель», — приводит издание слова источника.

Как передавало ИА Регнум, российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое пройдёт ориентировочно через один-два месяца. Отмечается, что Костомаров нормально себя чувствует и стойко переносит долгое пребывание в больнице.

Костомаров вынужден ждать процедуры протезирования, поскольку его конечности недостаточно зажили после проведения ампутации.

В середине апреля стало известно о том, что состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжает улучшаться, он восстанавливает мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Фигурист перенёс ещё одну операцию, необходимую для протезирования. Со спортсменом работают лучшие специалисты по реабилитации, которые помогают ему восстановить подвижность конечностей, но упражнения даются ему с трудом.