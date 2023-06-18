Киев, 18 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии провалилось из-за серьёзного просчёта украинского лидера Владимира Зеленского, который начал его без необходимого количества оружия Запада. Такое мнение 18 июня высказал экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Наступление началось, и ничего не получается. <…> Наших много погибло, раненых много», — отметил он.

По мнению Соскина, широко анонсированное контрнаступление оказалось провальным по вине Зеленского, начавшего его без необходимого количества оружия.

Бывший советник уточнил, что у ВСУ не имеется достаточного количества танков, БТР и боеприпасов, а также нет военной авиации, и без американских истребителей F-16 украинская армия не сможет пробить российские оборонные линии.

«Нужно поменять стратегию, либо вообще не наступать», — заключил Соскин.

Как сообщало, 10 июня экс-советник Кучмы заявил, что украинские военные могут потерять полностью группировку войск, участвующую в контрнаступлении. По его мнению, в ходе этих атак потери могут составить сотни тысяч человек.

Позднее Соскин призвал Верховную раду объявить импичмент Зеленскому из-за неудачной попытки контрнаступления ВСУ. Он назвал эти атаки ВСУ «абсолютно бездарными и тупыми».