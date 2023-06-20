Германия, 20 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Украинским военным тяжело бороться с хорошо подготовленной российской обороной, заявил 20 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступление которого транслировала пресс-служба альянса.

Евгений Биятов/РИА Новости Орудие 2С5 «Гиацинт-С» ВС России ведет огонь по позициям ВСУ

«Контрнаступление находится ещё на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточённым российским сопротивлением», — сказал он во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии.

По словам генсека НАТО, россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами, ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование.

Ранее он уже заявлял, что наступление стало испытанием для украинских войск. В то же время Столтенберг признал, что арсеналы оружия и боеприпасов в целом ряде стран НАТО опустели. Однако альянс, по его словам, выступает против заморозки конфликта на Украине и заключения мирных договорённостей на условиях России.

Ранее в Кремле отмечали, что страны Запада и НАТО, поставляя всё новое оружие на Украину, тем самым всё сильнее втягиваются в конфликт, но это не помешает России достичь всех поставленных целей.

Москва не возражает против решения украинской проблемы невоенными способами, но такой возможности не оставляют действия Киева и Запада, отмечал ранее Владимир Путин. Представители России и Украины согласовали в марте 2022 года проект мирного соглашения, но потом в Киеве от него отказались, рассказал президент на встрече с лидерами африканских стран, показав им текст документа.