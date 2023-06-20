Белгород, 20 июня, 2023, 20:48 — ИА Регнум. С 21 июня пропускной режим на въезде и выезде из Шебекино, кроме ночного времени, будет отменён, сообщил 20 июня во время эфира в соцсети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Александр Рюмин/ТАСС

«С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков. Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен. Выезд будет разрешен. Но полиция и ГИББД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки», — сказал Гладков.

Губернатор отметил, что блокпосты на въезде в город нужны для сохранности имущества жителей, покинувших свои дома после усиления обстрелов со стороны ВСУ. Властям необходимо «чётко понимать, кто находится в пустом городе», сказал он.

Обстрелы Шебекино со стороны ВСУ усилились в начале июня 2023 года. Власти организовали эвакуацию жителей, они временно размещены в Белгороде и других населённых пунктах региона и получают выплаты, социальную и медицинскую поддержку. Часть жителей Шебекино отказались покидать свои дома и остаются в городе.