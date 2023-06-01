Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

«ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами «Града», — написал он.

Глава области отметил, что ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в результате обстрела один пассажир автобуса погиб и ещё пострадали два, и подчеркнул, что эту информацию не подтвердили ни глава округа, ни осматривавшая транспортное средства бригада скорой помощи.

Также Гладков указал, что при обстреле один мирный житель получил осколочное ранение правой стопы. Кроме того, в результате прилётов загорелось здание общежития и повреждена городская администрация, в городе отключилось электричество.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные помешали попытке ВСУ осуществить теракт в районе Шебекино.

Он уточнил, что две усиленные танками мотопехотные роты украинской армии попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки на пункте пропуска автомобилей «Шебекино». В результате действий ВС России удалось уничтожить более 30 украинских военных, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня «Град» и один пикап.

ВСУ совершают атаки на приграничные российские территории с начала спецоперации. ранее Гладков назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его мнению, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили, их остатки уничтожили на украинской территории.