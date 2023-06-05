Белгород, 5 июня, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Каждый временно переселённый житель Белгородской области получит две единоразовые выплаты, суммы и даты будут названы в ближайшее время, сообщил 5 июня глава региона Вячеслав Гладков.

belregion.ru Вячеслав Гладков

«Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Выплаты получат жители Шебекино, Новой Таволжанки, Мурома, Масловой Пристани, Глотово, Козинки и ещё 33 населённых пунктов.

Как сообщалось ранее, губернатор также рассказал, что временно переселённые жители не должны будут платить за коммунальные услуги и получат кредитные каникулы. Всем желающим будет предоставлена временная работа в Белгороде и других населённых пунктах. В Белгороде будут открыты дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи, а в центрах временного размещения начнут работать медицинские бригады.

В течение суток 4 июня ВСУ выпустили по территории Белгородской области больше тысячи снарядов, сообщил ранее Гладков. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Наибольшее число обстрелов пришлось на Шебекино и Новую Таволжанку.