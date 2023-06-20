ДНР, 20 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Сотрудники западных и украинских СМИ платили военнослужащим ВСУ, чтобы те обстреливали жилые кварталы Артёмовска, а потом в своих репортажах выдавали эти обстрелы за военные преступления России, рассказала 20 июня французская журналистка Кристель Нэан.

Евгений Биятов/РИА Новости Артёмовск

Деньги от журналистов получали в том числе военнослужащие подразделений «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе ВСУ, отметила она. Зная заранее о предстоящем обстреле, сотрудники этих СМИ, естественно, оказывались на месте первыми, пояснила Нэан.

«Разные люди из разных мест все сказали, что журналисты очень быстро были на месте. Такое же мы видели в Мариуполе во время якобы авиаудара по роддому. Западные журналисты были сразу на месте. Это значит, что они вместе с ВСУ или азовцами* уже были готовы», — цитирует журналистку РИА Новости.

Аналогичным образом западные СМИ действовали и в Сирии, добавила Нэан.

Ранее жители Артёмовска рассказали журналистам, что военнослужащие ВСУ в период оккупации города массово употребляли алкоголь и принимали наркотики, причём делали это с ведома своих командиров. Военные требовали, чтобы за алкогольными напитками для них ходили мирные жители, отмечали они.

20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил с этим событием всех военнослужащих, принимавших участие в боях. Им были вручены награды.