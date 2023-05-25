ДНР, 25 мая, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Украинские военные в Артёмовске массово употребляли алкоголь и постоянно принимали наркотики с ведома своих командиров. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из Артемовска местная жительница Мария.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Военные пили, не стесняясь, при нас накуривались. Курили траву», — сказала женщина.

Солдаты жителей посылали за водкой в любое время. Особенно часто ночью, во время комендантского часа, когда ходить нельзя. При этом обстрелы не прекращались.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года снайпер украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь, а затем надругался над убитой женщиной. При этом сослуживцы его отговаривали.