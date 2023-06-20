Москва, 20 июня, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Российские разведчики захватили в плен группу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) у села Пятихатка в Запорожской области. Об этом 20 июня сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленный солдат ВСУ

«Наши разведчики захватили группу солдат ВСУ на Запорожском фронте у села Пятихатки, за которое идут ожесточенные бои», — сказано в сообщении.

Как заявлял ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в Запорожской области украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Он отметил, что если в начале наступления ВСУ это были единичные случаи, то теперь ежедневно десятки людей используют шанс остаться в живых и больше не воевать за киевский режим.

16 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.