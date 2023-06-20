Москва, 20 июня, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Администрация США объявит 21 июня об очередном пакете военной помощи Украине, заявил 20 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Lise Aserud/EPA/ТАСС Энтони Блинкен

«Президент США Джо Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, обе наши страны глубоко привержены этому», — сказал он.

Блинкен добавил, что Соединённые Штаты будут продолжать следовать этому обязательству, в том числе и в рамках нового пакета помощи.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, госсекретарь США подчеркнул, что американские власти сосредоточены на оказании Украине комплексной поддержки в военной сфере, а не на отдельных системах вооружений.

Вместе с тем 15 июня издание The New York Times сообщило, что Конгресс США может расколоться из-за вопроса поддержки Украины, двухпартийный консенсус начал ослабевать после украинского контрнаступления.

Речь идёт об укреплении позиций правых республиканцев, выступающих против финансирования Украины, что усилило разногласия внутри республиканской партии, где традиционные консерваторы считают помощь Киеву жизненно важной. Сложившаяся ситуация, отмечает издание, усложнила продвижение темы новых пакетов помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, США не раз предоставляли Украине военную помощь. Так, 31 марта стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву очередной пакет на 2,6 млрд долларов, в который внесли радиолокационные станции, грузовики, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Американский предприниматель Илон Маск после ещё одной передачи военной помощи Украине в размере 2,1 млрд долларов задался вопросом о том, когда всё это кончится.