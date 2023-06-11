Вашингтон, 11 июня, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выделение министерством обороны Соединённых Штатов Америки очередного пакета военной помощи в размере 2,1 миллиарда долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал Маск под постом одного из пользователей социальной сети Twitter, обратившего внимание на эту новость.

В новый пакет американской военной помощи войдут зенитно-ракетные комплексы Hawk, а также модернизированные ракеты Patriot Advanced Capability-3 и GEM-T для ЗРК Patriot.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе необъявленного визита в Киев на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи в размере 373 миллионов долларов. Кроме того, Канада также примет участие в программе подготовки украинских пилотов.