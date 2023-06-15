Вашингтон, 15 июня, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Конгресс США может расколоться из-за вопроса поддержки Украины. Как сообщило 15 июня издание The New York Times, двухпартийный консенсус начал ослабевать после украинского контрнаступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Речь идёт об укреплении после принятия законопроекта о приостановке действия потолка госдолга позиций правых республиканцев, выступающих против финансирования Украины, что усилило разногласия внутри республиканской партии, где традиционные консерваторы считают помощь Киеву жизненно важной.

Сложившаяся ситуация усложнила продвижение темы новых пакетов помощи Украине. Как отметил автор статьи, американские демократы также скептически настроены в отношении помощи Киеву.

«Это также усилило скептицизм в отношении Украины среди прогрессивных демократов, которые недовольны тем, что бюджетное соглашение ограничило расходы на внутренние программы, такие как образование, жилищная и продовольственная помощь», — говорится в материале.

Демократы полагают, что снабжение Украины обязано идти параллельно с повышением невоенных расходов в стране и без вреда всем остальным социальным отраслям жизни общества.

О новом пакете военной помощи Вашингтона Киеву ИА Регнум сообщало ранее. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 13 июня, что стоимость помощи в рамках пакета составила $325 млн. По его словам, планируется, что с новыми поставками Украина получит средства противовоздушной обороны и противотанковые комплексы, бронетехнику и боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

США не раз предоставляли Украине военную помощь. Так, 31 марта стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву очередной пакет на 2,6 млрд долларов, в который внесли радиолокационные станции, грузовики, противотанковые ракеты и боеприпасы. 19 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала предоставление пакета военной помощи украинской армии. Американский предприниматель Илон Маск после ещё одной передачи военной помощи Украине в размере 2,1 миллиарда долларов задался вопросом о том, когда всё это кончится.