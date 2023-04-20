Берлин, 20 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Украинское командование повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой, написал обозреватель Иоганн Альтхаус в материале для Die Welt.

Уничтоженный немецкий танк. Курсксая битва. 1943

По его словам, тактические действия ВСУ показывают схожесть с действиями войск нацистской Германии в 1943 году и, вероятно, также приведут к провалу.

Автор указал на то, что украинское командование планирует «мощные удары» в рамках контрнаступления этой весной и летом. При этом начало контрнаступления всё время отодвигают.

«Нацисты отказались от факторов внезапности и скорости», — отметил автор. Всё это очень напоминает ситуацию перед Курской битвой и, вероятно, приведёт к поражению ВСУ.

Наступательная операция вермахта «Цитадель» (5 июля — 12 июля 1943 г.) потерпела поражение. Для отражения наступления Красная армия провела Курскую стратегическую оборонительную операцию, не позволив немцам нанести удар по вершине Курского выступа.

Курская битва стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. После её завершения стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.

20 апреля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные готовы отразить попытки ВСУ наступать на запорожском участке фронта. Активность ВСУ в этом районе возросла, но российские военные держат ситуацию под контролем.