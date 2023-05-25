Москва, 25 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Фигурист Роман Костомаров вынужден ждать процедуры протезирования, поскольку его конечности после проведения ампутации недостаточно зажили, передаёт 25 мая Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённые источники.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

Спортсмен находится в неуравновешенном состоянии и отказывается от работы с психологом, он считает, что справится со своими проблемами без помощи специалистов, сказано также в публикации. При этом с фигуристом работают тренеры, проводятся занятия для восстановления силы мышц, отметили авторы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что после проведения ряда операций Костомаров находится в состоянии депрессии, и, несмотря на усилия психологов, вывести его из этого состояния не удаётся.

Предполагается, что спортсмен пробудет в больнице до осени 2023 года. В течение этих месяцев врачи будут готовить и проводить протезирование конечностей, а также помогать восстановлению внутренних органов и психологического здоровья Костомарова.

Фигуриста госпитализировали в больницу в Коммунарке в январе 2023 года. В течение пяти дней он находился на аппарате ИВЛ в медикаментозной коме из-за пневмонии. Длительное пребывание на аппаратном обеспечении привело к проблемам с мелкими сосудами пальцев рук и ног, врачи были вынуждены прибегнуть к ампутации. В конце марта распространение некроза остановилось, и состояние здоровья Костомарова стало улучшаться.