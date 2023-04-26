Москва, , 17:56 — REGNUM Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров с трудом выполняет упражнения в процессе восстановления после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций. Об этом рассказали два источника в окружении фигуриста, сообщает 26 апреля «Чемпионат».

Роман Костомаров. © Semen Likhodeev Global Look Press

По словам одного из источников, с фигуристом работают лучшие специалисты по реабилитации. Ему необходимо восстановить подвижность конечностей.

«Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — рассказал источник.

Другой собеседник рассказал, что Костомарову приходится преодолевать большие трудности в процессе реабилитации, но хуже ему не становится, его состояние остаётся стабильным в последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Романа Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, у него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. Ему провели несколько операций по ампутации на кистях и стопах, он перенёс два инсульта. Постепенно его состояние стало улучшаться.