Москва, 20 июня, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Стоимость перелёта по России в салоне эконом-класса в мае 2023 года достигла максимального значения с 2000 года и составила порядка семи тысяч рублей в расчёте на 1 тыс. км пути. Об этом 20 июня сообщило издание Lenta.ru.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Пассажиры

Журналисты привели данные Росстата, согласно которым в мае текущего года цены на перелёты в эконом-классе выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 6972,36 рублей в расчёте на 1 тыс. км пути).

Отмечается, что это максимальное значение с 2000 года. Предыдущий рекорд (6892,51 рублей) Росстат зафиксировал в августе 2010 года.

По словам экспертов, на стоимость перелётов оказывает влияние рост цен на керосин, а также сокращение субсидий.

Представители авиаотрасли обратили внимание на то, что рост цен на авиабилеты может негативно сказаться на дальнейшем развитии внутренних перелётов по России.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2023 года в России зафиксирован рост инфляции. Этот показатель увеличился на 1,3%.

18 января президент России Владимир Путин заявил, что в первом квартале 2023 года инфляция в России может составить около 5–7%, но уже ко второму кварталу 2023 года инфляция может вернуться к целевому показателю 4%. По итогам 2022 года инфляция составила 11,9%, что гораздо ниже, чем предрекалось многими экспертами и даже правительством, добавил президент.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолёта, его создание планируется завершить в период с 2028 по 2030 год. Мантуров подчеркнул, что работы по созданию такого аппарата ранее велись с партнерами из Китая, и совместная его разработка продолжится, а двусторонний проект претерпит изменения.