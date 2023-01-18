Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В первом квартале 2023 года инфляция в России может составить около 5-7%, наблюдается тенденция к ее дальнейшему снижению, заявил 18 января президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Отвечая на вопрос о перспективах снижения инфляции, президент подчеркнул, что «здесь есть свои, говоря простыми словами, засады», и добиваться слишком низкого уровня инфляции тоже не следует.

17 января на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин заявил, что уже ко второму кварталу 2023 года инфляция в России может вернуться к целевому показателю в 4%.

По итогам 2022 года инфляция составила 11,9%, что гораздо ниже, чем предрекалось многими экспертами и даже правительством, добавил президент.