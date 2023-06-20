Астана, 20 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи в Астане с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером выразил надежду, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, сообщила 20 июня его пресс-служба.

Илья Питалев/РИА Новости Касым-Жомарт Токаев

«Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», — сказал он на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и Астана планирует оставаться в тесном контакте с Москвой, чтобы укреплять взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях.

Токаев еще раз обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины. По его словам, во-первых, нужно строго следовать уставу ООН. «Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля власти Китая обнародовали план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий 12 пунктов и адресованный всему миру. Документ предусматривает отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета стран.

В него также внесли призыв к Западу как можно скорее отказаться от поставок оружия Киеву и снять санкционные ограничения против России. Кроме того, в Пекине призвали стороны противостояния незамедлительно сесть за стол переговоров.

Авторы плана также заявили, что мировое сообщество должно выбрать площадки для ведения такого диалога. В качестве одного из таких посредников КНР предложила себя.