Ташкент, 1 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. План урегулирования украинского конфликта, предложенный Китаем, содержит ряд «положительных элементов», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 1 марта журналистам в ходе визита в Узбекистан.

IMAGО/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Что касается предложений, которые выдвинул Китай, … там есть некоторые положительные элементы», — отметил Блинкен.

Он пояснил, что говорит в том числе о предложениях, которые, как не раз уже заявляла китайская сторона, очень похожи на предложения самой Украины.

Вместе с тем Блинкен упрекнул Пекин за недостаточно «серьёзное» отношение к предложениям. Иначе Китай помогал бы Украине весь прошлый год, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля МИД Китая обнародовал план по мирному решению украинского конфликта из 12 пунктов, адресованный всему мировому сообществу. В нём Пекин призвал отказаться от позиции холодной войны и уважать суверенитет каждого государства.