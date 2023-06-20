Москва, 20 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Госдума России приняла закон о создании в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ) сразу во втором и третьем чтениях.

Иван Шилов ИА REGNUM

Закон устанавливает в СЭЗ на территории новых субъектов, вошедших в состав России в 2022 году, особый режим предпринимательской и иной деятельности. Для этих зон предусмотрены особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов по инвестпроектам, особый режим налогообложения и страхования, применение процедуры свободной таможенной зоны.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия») заявила журналистам, что этот закон ждут не только руководители новых регионов, но и сами инвесторы, которые хотят как можно скорее запустить свои проекты.

Ранее предполагалось, что закон вступит в силу 1 января 2024 года, но теперь решено, что это произойдёт в день официального опубликования. Создание СЭЗ обеспечит новым субъектам более комфортные условия для развития и привлечения долгосрочных инвестиций, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта правительство России одобрило законопроект о создании СЭЗ в новых субъектах и направило его на рассмотрение в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении 19 апреля.

В феврале этого года президент Владимир Путин поставил задачу за восемь лет вывести новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям. По словам главы государства, в этом направлении нужно двигаться поэтапно и планомерно, чтобы жители связывали будущее со своей малой родиной и строили планы на жизнь в долгосрочной перспективе.