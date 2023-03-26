Москва, 26 марта, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Правительство одобрило законопроект о создании свободных экономических зон на территории новых субъектов России. Об этом 26 марта сообщается на портале правительства. Пакет законопроектов был направлен в Государственную думу для рассмотрения.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Новыми законами предусматривается создание СЭЗ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. На территориях этих зон будут действовать особые льготные условия для инвесторов. Действовать они начнут с 1 января 2024 года. Срок действия ограничен в настоящее время 31 декабря 2050 года.

«Одобрить проект федерального закона «О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин поставил задачу за восемь лет вывести вошедшие в состав России новые субъекты на общероссийский уровень по всем показателям. Как отметил глава государства, «нужно поэтапно и планомерно двигаться в этом направлении», чтобы жители связывали со своей малой родиной будущее своей семьи и строили планы на жизнь в долгосрочной перспективе.