Путин заявил, что новые регионы пора выводить на общероссийские показатели
Москва, 9 февраля 2023, 16:43 — REGNUM Четыре новых российских региона — ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области — нужно вывести на общероссийские показатели, заявил 9 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании АСИ.
Президент пояснил, что нужно поэтапно и планомерно двигаться в этом направлении. Все регионы страны должны двигаться вперёд в своём развитии.
«Чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, — сказал Путин. — Чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека своему городу, посёлку, месту, где он родился и живёт».
Глава государства добавил, что «Родина в целом начинается как раз с малой родины».
Напомним, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией в конце сентября по итогам референдумов. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами, Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.
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