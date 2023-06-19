Геническ, Украина, 19 июня, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Населённые пункты Херсонской области, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС, обстреливаются ВСУ в среднем около 200 раз в сутки, сообщил 19 июня председатель правительства региона Андрей Алексенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Прилётов привычно много. <…> Бьют по мирным кварталам из всех калибров. Но это не помешало, наоборот, ускорить темпы работ по ликвидации последствий ЧС», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в Новой Каховке заканчиваются работы по откачке и обеззараживанию воды, теперь все силы брошены на Алёшки и Голую Пристань. Спасатели заходят почти в каждый дом, выявляя необходимый объём оказания помощи.

В Алешках в течение дня запитали ещё семь трансформаторных подстанций, подан свет, в том числе, в больницу. В Голой Пристани за день удалось восстановить пять подстанций. Привили от опасных инфекций более 3,1 тыс. человек, 1890 граждан получили выплаты по 10 тыс. рублей. За всё время ЧС было взято около 200 проб воды, нормативам не соответствуют только 13 из них, добавил Алексеенко.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения в регионе. Число погибших с момента частичного разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 35 человек. За всё время чрезвычайной ситуации с подтопленных территорий вывезли почти 8 тысяч человек.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС. Это привело к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.