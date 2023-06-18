Херсон, 18 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В Херсонской области система противовоздушной обороны сбила в ночь на 18 июня пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и, предположительно, одну ракету Storm Shadow. Как сообщили в экстренных службах региона, таким образом удалось не допустить обстрела городов левобережья Херсонщины.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Васильевке, Таврийске, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. По Лазурному — семь ракет из РСЗО HIMARS, средствами ПВО пять ракет были сбиты. По населённому пункту Партизаны — две ракеты, предположительно, Storm Shadow, средствами ПВО одна ракета была сбита», — процитировал ТАСС источник в экстренных службах.

Сведения о разрушениях и возможных жертвах среди мирных жителей уточняются. Днём ранее, 17 июня, ВСУ обстреляли из артиллерии Днепряны, Саги, Корсунку, Казачьи Лагеря и Песчановку.

Ранее российская система ПВО за сутки перехватила 15 снарядов систем HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow. 21 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что, помимо этого, российские войска уничтожили девять украинских дронов в Запорожской области. Позднее он также сообщил о перехвате российской системой ПВО ещё семи снарядов HIMARS и двух ракет Storm Shadow и ликвидации ещё 16 украинских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, украинский обозреватель Максим Скрипченко в своей статье написал, что Россия нанесла мощный удар по украинским подразделениям, взломав системы HIMARS с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Как отметил автор, это глубоко повлияло на боевой потенциал ВСУ. Вместе с тем Скрипченко подчеркнул, что российские командные центры переместились в зону недосягаемости американских реактивных систем, а наступательные операции армии России начинаются с обстрелов тылов ВСУ, ограничивающих их боеспособность.