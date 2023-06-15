Берлин, 16 июня, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall и власти ФРГ в ближайшее время заключал контракт на поставку боеприпасов. Сделка оценивает в миллиарды евро, заявил глава компании Армин Паппергер в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Германия собирается заключить с нами крупный рамочный контракт», — сказал Паппергер после заседания глав Министерств обороны стран — членов Североатлантического альянса в Брюсселе 15 июня 2023.

По его словам, о заключении сделки планируется объявить в ближайшие шесть недель. Кроме того, в 2024 году Rheinmetall увеличит количество производимых снарядов с 450 до 600 тысяч единиц.

Армин Паппергер отметил, что в июле этого кода компания передаст ВСУ первую партию снарядов калибра 35 миллиметров, необходимых для использования зенитными орудиями «Gepard».

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило о закупке систем противовоздушной обороны Gepard, которые впоследствии будут переданы Вооружённым силам Украины. По данным Пентагона, компания Global Military Products получила контракт на 118,3 миллиона долларов на закупку этих систем ПВО.