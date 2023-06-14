Нью-Йорк, США, 14 июня, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Россия призывает мировую общественность обратить внимание на вопиющие нарушения на Украине прав прихожан канонической Украинской православной церкви, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 14 июня, выступая на заседании Совбеза организации. Текст выступления обнародовали на сайте постпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Он подчеркнул, что Киев молчаливо разрешает преследование на Украине по конфессиональной принадлежности.

«На основании дискриминационного законодательства продолжаются захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и принудительная, незаконная ликвидация их общин», — сказал Небензя.

Постпред РФ отметил, что это сопровождается насилием в отношении верующих, вандализмом и оскорблениями. Монахи Киево-Печерскую лавры уже несколько месяцев вынуждены противостоять экстремистам и украинским властям.

Небензя напомнил, что Россия уже созвала специальное заседание СБ ООН по этой теме.

«На этом фоне циничным выглядит отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих, а также факты уничтожения и присвоения объектов религиозного культа», — сказал постпред РФ.

В УПЦ ранее неоднократно сообщали о захвате церквей раскольниками. Этому способствует принятый на Украине закон, по которому большинство прихожан может решить передать церковь раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Так как официальных списков прихожан нет, подобный вопрос часто решают экстремисты, которые организованно приезжают к храмам.

Кроме того, региональные власти также оказывают давление на УПЦ. В начале июня в Чернигове депутаты призвали запретить деятельность канонической церкви. Они бездоказательно обвинили священников в «коллаборации», «распространении нарративов врага», «содействии вражде среди украинцев» и «препятствовании объединению украинских православных».