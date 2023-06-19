Москва, 19 июня, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Банк России предложил повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран за исключением легковых автомобилей физических лиц, говорится в проекте регулятора, опубликованном на его сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В частности, нововведение предполагает повышение коэффициента КТ для грузовиков, зарегистрированных в государствах из этого списка, с 1,7 до 12,5.

Исключение сделают для физических лиц из недружественных стран — владельцев легковых авто. Для них коэффициент останется прежним — 1,7.

Территориальный коэффициент сохранится на этом же уровне и для транспортных средств нерезидентов из дружественных стран.

Кроме того, ЦБ сообщил о планах ввести коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО для новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — на уровне 0,68.

Как сообщало ИА Регнум, до 1 января 2024 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует разрешение на регистрацию транспортных средств без ОСАГО. До этого срока при предоставлении госуслуг на территории новых регионов не потребуется ОСАГО, обмен водительских удостоверений осуществляется без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.