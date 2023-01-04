Москва, 4 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. До 1 января 2024 года на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей действует разрешение на регистрацию транспортных средств без обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Соответствующее постановление российского правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в декабре 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Как пояснили в МВД России, при предоставлении госуслуг на территории новых регионов не потребуется ОСАГО, обмен водительских удостоверений будет осуществляться без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Это касается граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в Россию или ранее проживавших и выехавших из них в страну, а также юридических лиц, которые были зарегистрированы на новых территориях на указанную дату.

Напомним, в конце декабря 2022 года в ЛНР выдали первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца.

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