Москва, 15 июня, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Трёхлетнего мальчика госпитализировали в хирургическое отделение после того, как его сбил водитель электросамоката в Таганском районе Москвы. Самокатчик скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

12 июня в Детскую городскую больницу № 9 им. Сперанского на скорой помощи доставили 3-летнего Мишу (имя изменено). Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы. Ребёнка поместили в хирургическое отделение и сообщили о травмах в полицию. Правоохранители опросили мать пострадавшего ребёнка, она рассказала, что на её сына наехал неизвестный на электросамокате. Женщина написала на него заявление в полицию.

«Поступило заявление от жительницы Москвы о том, что её 3-летнего сына на улице Таганской сбил водитель электросамоката. В результате чего ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы и был госпитализирован в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Теперь полиция разыскивает неизвестного, который сбил ребёнка и скрылся с места происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Волгограде ищут водителя электросамоката, который сбил трёхлетнюю девочку. Ребёнка доставили в больницу с переломами.