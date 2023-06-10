Вологда, 10 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Волгограде неизвестный на электросамокате наехал на трёхлетнюю девочку на прогулочной аллее в центре города и скрылся. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, инцидент произошёл поздно вечером 9 июня напротив дома №4 по улице Аллеи Героев, ребёнок находился на улице вместе со своим отцом.

Отмечается, что сейчас стражи порядка ведут поиск водителя самоката. По данному факту было начато административное расследование. Ребёнка доставили в медучреждение с переломами пальца правой руки и правой ключицы.

Уточняется, что девочка была госпитализирована в детское травматологическое отделение больницы, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что электросамокаты необходимо отправить в парки и на стадионы, а также в другие места с инфраструктурой, специально оборудованной для их движения.

Ранее депутаты от партии «Единая Россия» предложили ряд мер по использованию прокатных электросамокатов. В частности, ограничить скорость прокатных СИМов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения детям до 18 лет. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов по ограничению использования электросамокатов.