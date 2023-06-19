Москва, 19 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Возврат переходов на летнее и зимнее время в России довольно сложный процесс, который вызовет большие экономические растраты и ухудшение состояния населения. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала депутат Госдумы, член комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Duma.gov.ru Заседание в Госдуме

Ранее депутат Государственной думы от партии КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее и зимнее время в России. Депутат был намерен провести реформу ещё в феврале этого года, когда с соответствующим документом обратился к российскому правительству. По мнению автора инициативы, астрономически восход не должен наступать раньше 4:30 утра. Сейчас же в России лишь часть регионов удовлетворяют этому требованию.

Светлана Бессараб критично отнеслась к предложению своего коллеги, а также удивилась выбором определённого дня для презентации законопроекта. Она поделилась, что не стала бы поддерживать инициативу Матвеева.

«Удивляет выбор странного ритуала — подачи законопроекта в день летнего солнцестояния. В целом это необъективное и непродуманное решение. На это затрачиваются ещё и большие усилия экономики, такой переход стоит больших денег. Беспокоит, что коллега не удосужился проверить, почему был отменён этот переход на летнее и зимнее время», — поделилась мнением Бессараб.

Депутат отметила, что переводы стрелок часов вносили путаницу и добавляли сложностей в обычный распорядок россиян. По мнению Бессараб, при переходе на летний период довольно сложно заново привыкать просыпаться на час раньше.

«Это создаёт неудобства для работы транспорта, бизнеса, торговых точек. Люди забывают о том, что есть необходимость перевести стрелки часов на час раньше или позже, приходят не вовремя на работу. Это всё довольно сложно и совсем не смешно для организма. Именно поэтому в своё время было принято решение об отмене перевода стрелок часов», — подчеркнула депутат.

К слову, о своей инициативе депутат Матвеев рассказал подписчикам в Telegram-канале. Там же депутат разместил соответствующий опрос, чтобы узнать, поддерживают ли его подписчики переход времени. К 13:00 по мск 60% проголосовали против возвращения переменного времени. В комментариях к посту мнения разделились:

«Дергать время это стресс для организма, то есть подрыв здоровья и сокращение продолжительности жизни», — отметил пользователь с ником Evgeniy #КРП.

«Я против таких качелей, но отменить ЗИМНЕЕ время необходимо. А штучно, по регионам, это невозможно. Так что или все, или нет. Тогда да, надо вводить летнее время. Но не отменять его осенью», — написала Натали.

«Солнечным вечерам — да! Перевод часов на летнее время вернет россиянам 200+ часов солнца, сразу всем регионам. Горячо поддерживаю возврат летнего времени», — порадовался «Начальник Камчатки».

«В половине десятого уже темно в максимально длинный день. Ни ребёнку поиграть нормально на улице, ни самому после работы отдохнуть. Зато с трех уже сна нет нормального. Встаёшь в 3, в 4, в 5, а в 6-ть после такого глаза не продерёшь», — написал Иван Викторов.

Как рассказал ИА Регнум врач-иммунолог Владимир Болибок, любые изменения во времени негативно сказываются на здоровье человека, что ведёт к ослаблению иммунитета и большей восприимчивости к болезням.

В 2011 году действующий тогда президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене перехода времени на летний и зимний период. Тогда страна стала жить по постоянному летнему времени. Но уже в 2014 году президент Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «Об исчислении времени», согласно которому Россия возвратилась к зимнему времени, и московское время стало соответствовать UTC +3 ч.