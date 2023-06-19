Москва, 19 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Любые изменения во времени негативно сказываются на здоровье человека, поэтому предложение депутата Госдумы Михаила Матвеева о возврате переходов на летнее и зимнее время не лучшая идея. Такие переходы станут стрессом для организма. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал 19 июня врач-иммунолог Владимир Болибок.

duma.gov.ru Михаил Матвеев

Ранее депутат Государственной думы от партии КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее и зимнее время в России. Ещё в середине февраля этого года Матвеев подготовил документ о возврате сезонных переходов времени. Тогда он обратил внимание на обращение жителя Калининграда Дмитрия Пасеки о том, что астрономически восход не должен наступать раньше 4:30 утра. Сейчас же в России лишь 12 регионов соответствуют этому требованию.

Как отметил иммунолог, изменения во времени негативно сказываются на организме человека, что ведёт к ослаблению иммунитета, а, значит, обостряются болезни.

«Любое глобальное изменение расписания с переходом временного периода вызывает у людей стресс. Пострадает очень большое количество людей, потому что придётся кардинально менять несколько раз в год режим дня. Любой дополнительный стресс сказывается на здоровье. Стресс вызывает ослабление функционального резерва организма и иммунной системы, тем самым повышается восприимчивость к заболеваниям. Поэтому в инициативе нет полезного», — рассказал Болибок.

Врач отметил, что если кто-то страдает из-за раннего начала светового дня, отчего появляются проблемы со сном, то нужно пользоваться более плотными, светоблокирующими шторами или маской для сна. По мнению иммунолога, людей, страдающей бессонницей, всё же значительно меньше, нежели тех, на кого негативно повлияет перевод времени. Также Болибок счёл разумным решением проблемы смену графика работы на тех предприятиях, которые связаны с периодом светового дня.

«Например, в сельском хозяйстве, или для тех, кто завязан на световом дне, отдельно в этих сферах нужно менять график работы. Если им нужно раньше начинать и заканчивать работу, то можно локально провести такую реформу на отдельных предприятиях. Это будет без ущерба для целого», — предложил Болибок.

Эксперт отметил, что Россия итак опережает астрономическое время на 1 час. К тому же есть ещё и регионы-«нарушители», которые приняли то же время, что в Москве, хотя находятся в другом часовом поясе. По мнению иммунолога, если требуется, то в первую очередь там нужно приводить поясное время к астрономическому.

В 2011 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене перехода времени на летний и зимний период времени. Тогда страна стала жить по постоянному летнему времени. Но уже в 2014 году президент Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «Об исчислении времени», согласно которому Россия возвратилась к зимнему времени, и московское время стало соответствовать UTC +3 ч.