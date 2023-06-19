Москва, 19 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Проект закона о возврате переходов на летнее время внесут в Госдуму 21 июня. Об этом написал депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) в своём Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости Часы на Спасской башне Московского Кремля

«Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, переход на «летнее» и «зимнее» время применялся в СССР с 1981 года и был отменен в России в 2011 году. Всё это время считалось, что скачок во времени позволяет более эффективно использовать светлое время суток, формируя, помимо прочего, и экономический эффект.

Главный врач Центра медицинской профилактики Елена Ворончук заявила, что переход на «летнее» и «зимнее» время окажет влияние на впечатлительных и тревожных людей, катастрофически это повлияет на коров. По её словам, исследования, которые проводились по данному вопросу, не подтверждают глобальных изменений в организме даже людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, а вот на коров такой переход времени влияет просто катастрофически, коровам невозможно объяснить, почему сдвигаются по времени процессы кормления и доения, их «внутренние часы» перевести невозможно, поэтому тут надо понимать, что от перевода стрелок очень серьёзно будет страдать сельское хозяйство.