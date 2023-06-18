Донецк, 18 июня, 2023, 10:19 — ИА Регнум. На Времевском выступе российские морпехи захватили морскую пехоту Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 18 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Бойцами 60 бригады морской пехоты в районе Макаровки взяты в плен боевики 35 бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Тяжёлые бои на Времевском выступе продолжаются, отметили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе выступления на ПМЭФ, президент России Владимир Путин рассказал о текущей ситуации на фронте. Путин заявил, что украинские силы наступают на времевском направлении, где в атаку отправили несколько подразделений при поддержке пяти танков. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бой на Времевском выступе, о котором говорил президент, развивается абсолютно предсказуемо.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813955" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Времевском выступе российские морпехи взяли в плен бойцов ВСУ

Министерство обороны России сообщило 17 июня, что в районе Времевского выступа за сутки российские военные отразили три атаки ВСУ. Потери противника на этом направлении составили 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевые машины пехоты.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 16 июня сообщил о значительных потерях Вооружённых сил Украины при попытке провести наступление на донецком и южнодонецком направлениях. Он добавил, что наиболее активные боевые действия велись в районе Времевского выступа.

Ещё раньше, 14 июня, Минобороны сообщало о неудачном начале наступления ВСУ. Так, по подсчётам российского ведомства, с начала наступательных действий ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек.