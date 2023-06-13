Авдеевка, ДНР, 13 июня, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военнослужащим в районе Авдеевки (ДНР), сообщил журналистам представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом пишет ТАСС. По информации собеседника агентства, к российским военным обратился командир одного из взводов механизированной бригады ВСУ.

Он попросил оказать медицинскую помощь раненым бойцам его подразделения, которых отказалось эвакуировать украинское командование. Командир взвода ВСУ также призвал обеспечить его отряду безопасный коридор, поскольку сдача в плен происходила со штатным вооружением, в том числе и с двумя БМП-1.

В числе сдавшихся в плен оказались 10 украинских военнослужащих, включая тяжелораненых. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В отношении остальных пленных проводятся проверочные мероприятия на предмет выявления лиц, причастных к совершению военных преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая военнослужащие российской группировки войск «Юг» Вооружённых сил России взяли в плен под Белогоровкой (ДНР) две группы украинских солдат. В одном из отрядов насчитывалось больше десяти человек, которых удалось пленить, а в другой — все бойцы 81-й бригады ВСУ.

28 мая стало известно, что бойцы разведывательного батальона шестой армии Западного военного округа атаковали украинский наблюдательный пункт в Харьковской области и пленили двоих солдат противника.