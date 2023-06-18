Киев, 18 июня, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец заявил, что национальные парки после обмеления Каховского водохранилища и снижения уровня воды в Днепре превратились в пустыню.

«Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка «Великий Луг» — более 15 млрд гривен, «Каменская Сечь» — более 73 млрд гривен», — сообщил Стрелец.

Он отметил, что площадь суши на территории нацпарков рискует увеличится практически вдвое, что, в свою очередь, приведёт к риску засух и экстремальных погодных явлений.

Как сообщало ИА Регнум, после очередного обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, более 30 населённых пунктов оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

Доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин в беседе с ИА Регнум заявил, что Киев готовился к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начал сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными.