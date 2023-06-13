Москва, 13 июня, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня оценил результаты применения российских противотанковых комплексов «Корнет» в зоне спецоперации. Глава государства заявил, что они работают идеально.

Минобороны России ПТРК «Корнет»

«Когда мы начали беседу, мы говорили, что атака идет по двум направлениям и несколько танков подбито с помощью авиации, «вертушки» очень хорошо работают. Несколько бронемашин и танк подбиты были пехотой с использованием противотанковых средств. «Корнеты» работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано», — заявил президент.

Он также назвал принимающий участие в СВО танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире, так как он способен работать практически полностью автономно.

«Он как только на позицию выходит — всё, там никому нечего делать: дальше, точнее и защищённость выше», — сказал Путин, описывая работу танка в боевых действиях.

Комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронемашин, в том числе снабжённых динамической защитой. В отличие от других противотанковых комплексов «Корнет» управляется не по проводам, а по лазерному лучу, что позволяет поражать скоростные цели (до 250 м/с). Последние версии «Корнета» работают по принципу «выстрелил и забыл» за счёт автоматического захвата и сопровождения цели. Комплекс также способен запускать сразу две ракеты одновременно.

Танк Т-90М «Прорыв» — новая модификация Т-90А. Конструирование танка велось в рамках проекта «Объект 188М» и началось в 2010-х годах. Впервые широкой публике «Прорыв» представили на форуме «Армия-2018». В конструкции Т-90М впервые применили управление на основе штурвала и автоматическую систему переключения передач.