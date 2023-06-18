Москва, 18 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Министерство культуры согласилось выполнить просьбу Русской православной церкви (РПЦ) и продлило пребывание иконы «Троица» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя до 18 июля. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба РПЦ.

Сергей Карпухин/ТАСС Икона XV века «Троица», написанная Андреем Рублевым

«Принято решение о продлении срока пребывания иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — говорится в сообщении.

В РПЦ напомнили, что ранее президент Владимир Путин распорядился передать икону Церкви. Минкультуры пока оформляет необходимые документы.

Как сообщало ИА Регнум, Путин принял решение передать икону РПЦ в мае 2023 года. Патриарх Кирилл сообщил, что её сначала разместят в храме Христа Спасителя, а потому передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где икона находилась до передачи в Третьяковскую галерею.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил надежду, что при нахождении «Троицы» в храме ничего не произойдет. Он подчеркнул, что собственник обязан обеспечить сохранность шедевра.

Андрей Рублёв создал «Троицу» в первой четверти XV века для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году руководство РСФСР передало икону Третьяковской галерее.