Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Россия нанесла мощный удар по украинским подразделениям, взломав системы HIMARS на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Это глубоко повлияло на боевой потенциал ВСУ, пишет 17 мая украинский обозреватель Максим Скрипченко для 19Fortyfive.

«Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель», — говорится в статье.

Автор отметил, что вместе с тем командные центры России переместились в зону недосягаемости американских реактивных систем, а наступательные операции ВС России начинаются с нарушения тылового обеспечения противника, что сильно ограничивает его боеспособность.

Немаловажную роль в российских успехах играют и задержки в поставках обещанной Западом военной техники, что не даёт Киеву начать активно анонсируемое контрнаступление.

Ранее ИА REGNUM приводило заявление начальника пресс-центра группировки сил «Центр» Александра Савчука, сообщившего, что российские авиация и артиллерия нанесли массированные удары по противнику на краснолиманском направлении, в ходе которых были уничтожены три бригады ВСУ, самолёт и две установки HIMARS. В ликвидации были задействованы российские зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк».