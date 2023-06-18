Белгород, 18 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Беспилотник украинских военных сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка в Белгородской области. Об этом 18 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате этого получили повреждения легкий автомобиль с прицепом и трактор, и подчеркнул, что при атаке дрона ВСУ никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Гладков написал, что ВСУ обстреляли из миномётов многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино». Глава области указал, что по МАПП было выпущено 23 мины. При этом он добавил, что в результате украинских обстрелов в Шебекинском округе никто не пострадал.