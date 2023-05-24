ВОЗ: мир стоит на пороге новой стремительной пандемии
Глава ВОЗ Гебрейесус предсказал миру новую смертельную пандемию, страшнее COVID-19
Женева, Швейцария, 24 мая, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своей речи на ассамблее ВОЗ в Женеве, что нельзя исключать появление нового смертоносного штамма вируса, который будет опаснее, чем COVID-19.
«Угроза появления другого вируса, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остаётся. Также есть угроза появления нового патогена с ещё более смертоносным потенциалом», — предупредил Гебрейесус.
Глава организации призвал мир быть готовым дать при необходимости отпор угрозе.
Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан 6 мая заявил, что COVID-19 невозможно полностью искоренить, так как заболевание может передаваться к человеку от животных.
За весь период с начала пандемии от заболевания коронавирусом умерли по меньшей мере 20 млн человек.