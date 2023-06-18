Манила, 18 июня, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Около побережья Филиппин произошло возгорание на пароме, на борту которого находятся 120 человек. Об этом 18 июня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной береговой охраны.

Кадр из видео Возгорание на пароме

По словам последнего, пожар вспыхнул на пароме ранним утром 18 июня в момент, когда оно шло из провинции Сикихор в провинцию Бохол. На его борту в это время было 65 пассажиров и 55 членов экипажа.

Уточняется, что для работ по ликвидации возгорания к парому направили два судна. Пожар удалось потушить через пять часов, всех пассажиров и членов экипажа удалось спасти, и они находятся в безопасном месте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813954" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> AP: у берегов Филиппин загорелся паром со 120 пассажирами на борту

При этом причины возгорания и другие детали инциденты не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня сухогруз под флагом Маршалловых Островов загорелся в акватории порта Находка в Приморье. Судно порожняком следовало из КНР в порт Восточный для погрузки угля.

Позднее Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на иностранном судне Beks Force. На борту сухогруза было 24 члена экипажа, являющихся гражданами Филиппин и Турции.