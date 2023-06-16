Владивосток, 16 июня, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Проверку по факту возгорания на иностранном Beks Force, которое произошло около порта Находка в Приморье, начала Дальневосточная транспортная прокуратура. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Игорь Онучин / РИА Новости Порт Находка

Уточняется, что утром 16 июня поступили сообщения о пожаре в машинном отделении иностранного судна под флагом Маршалловых Островов на расстоянии 40 миль от мыса Поворотный в заливе Петра Великого в Японском море.

Также указывается, что, согласно предварительной информации, на борту сухогруза 24 члена экипажа, являющиеся гражданами Филиппин и Турции, и отмечается, что для ликвидации возгорания к судну направились три судна Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» и буксир из порта Восточный.

«Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб, участвовавшим в спасательной операции и ликвидации последствий транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

Добавляется, что при обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов рассказал, что пожар на зарубежном судне Beks Force у порта Находка начался в машинном отделении. Он уточнил, что судно шло порожняком из КНР в порт Восточный для погрузки угля.

До этого сообщалось, что сухогруз под флагом Маршалловых Островов загорелся в акватории порта Находка в Приморье. Также указывалось, что в результате пожара пострадали два человека, которых эвакуировали на берег.