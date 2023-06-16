Находка, Приморский край, 16 июня, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Сухогруз под флагом Маршалловых Островов загорелся в акватории Находки в Приморском крае. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Уточняется, что информация о пожаре в машинном отделении на борту иностранного грузового судна поступила 16 июня в Центр управления в кризисных ситуациях. Сухогруз Beks Force под флагом Маршалловых Островов следовал из КНР в порт Восточный, в настоящий момент судно находится в 25 милях от порта Находка.

На борту сухогруза находятся 24 члена экипажа, в результате пожара пострадали два человека, они эвакуированы на берег. В район бедствия направлены проходившие рядом с местом дислокации сухогруза суда.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на борту яхты с британскими туристами в Красном море у берегов Египта. Судьба трёх человек остаётся неизвестной. По предварительным данным, в машинном отделении судна произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию. Яхта загорелась во время инструктажа по дайвингу.