Вашингтон, 18 июня, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Пароль от учётной записи в Twitter призвал вернуть президенту США Джозефу Байдену американский предприниматель Илон Маск. Об этом 17 июня бизнесмен написал в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!» — иронично написал Маск.

Свою запись предприниматель и миллиардер выложил в ответ на замечание Байдена о том, что наступило время «сверхбогатым начать платить справедливую долю». При этом запись Байдена последовала за несколькими сообщениями, посвящёнными предвыборной встрече американского лидера с представителями профсоюзов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президента США Байдена уличили в коррупции. Предполагается, что в 2015 году он мог получить взятку от украинского олигарха Николая Злочевского — директора энергетической компании Burisma Holdings, которая получила всеобщую известность как место работы Хантера Байдена — скандального сына действующего президента. При этом взятка, как указывают оппоненты Байдена, могла сыграть ключевую роль в отношениях США и Украины.